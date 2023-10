GE: met en service 4 turbines hydroélectriques au Nigéria information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 15:14

(CercleFinance.com) - GE Vernova fait savoir que sa division Hydro Power a achevé la mise en service des quatre turbines et générateurs hydroélectriques Francis de 175 MW du projet Zungeru au Nigéria.



Situé dans l'État du Niger, le projet Zungeru de 700 MW est la deuxième plus grande centrale hydroélectrique du Nigeria et devrait répondre à environ 10 % des besoins totaux en électricité du Nigeria, avec une énergie renouvelable et fiable. Le site contribuera également à maîtriser les inondations et à soutenir l'irrigation de la région.



GE Vernova a été sélectionné par la China National Electrical Equipment Corporation (CNEEC) pour concevoir, fournir, superviser l'installation et mettre en service les quatre unités hydroélectriques.



Selon l'Association internationale de l'hydroélectricité (IHA), le potentiel hydroélectrique total exploitable au Nigeria est estimé à plus de 14 GW.