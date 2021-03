Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : le titre progresse, BofA se montre optimiste Cercle Finance • 15/03/2021 à 16:11









(CercleFinance.com) - Le titre GE progresse de presque 4% lundi à la Bourse de New York dans le sillage de commentaires positifs des analystes de Bank of America, qui maintiennent leur recommandation d'achat sur la valeur. D'après BofA, la volonté de 'normalisation' affiché par le groupe industriel dans des domaines tels que la comptabilité ou l'endettement devrait aboutir à une structure d'entreprise 'plus simple' et à une réduction de la décote de conglomérat. Le bureau d'études estime par ailleurs que ce nouveau profil devrait favoriser la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes ainsi que le relèvement d'objectifs ('beat and raise'), une dynamique susceptible d'attirer de nouveaux investisseurs. BofA affiche un objectif de cours de 15 dollars.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +5.03% GENERAL ELECTRIC NYSE +3.53%