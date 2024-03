Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: le titre GE Vernova va intégrer l'indice S&P 500 information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 16:56









(CercleFinance.com) - GE Vernova, la filiale énergétique de GE, fera son entrée au sein de l'indice boursier américain élargi S&P 500 dès sa première cotation en Bourse, le mardi 2 avril.



S&P Dow Jones Indices a annoncé hier soir que le titre rejoindrait son indice-phare, souvent présenté comme l'indice de référence des gérants américains, dès l'ouverture du marché mardi matin.



L'annonce est de nature à doper le cours de la société puisque son entrée obligera les gestionnaires de fonds indiciels à l'ajouter au sein de leurs portefeuilles.



Suite à sa scission d'avec GE, GE Vernova doit faire ses premiers pas en Bourse en tant que société indépendante le 2 avril, avec une première cotation officielle à la Bourse de New York.



A la suite de l'opération, les actions du conglomérat industriel GE seront automatiquement transformés en titres GE Aerospace, la société restante dédiée aux activités aérospatiales, qui restera elle aussi présente sur le S&P 500.



S&P a également annoncé que Solventum, la filiale de produits de soins de santé de 3M, intégrerait elle aussi le S&P 500 au moment de son entrée en Bourse prévue le lundi 1er avril.





