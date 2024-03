Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: le site éolien d'Invenergy au Japon est opérationnel information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 16:42









(CercleFinance.com) - GE Vernova fait savoir que le centre d'énergie éolienne Rusutsu d'Invenergy dans la ville de Rusutsu (Japon) est désormais opérationnel.



Le centre d'énergie éolienne aura une capacité d'environ 63 MW et devrait réduire environ 64 000 tonnes les émissions annuelles de CO2.



Le site est alimenté par 15 éoliennes 4.2-117 de GE Vernova qui ont été optimisées pour les environnements extrêmes, notamment les conditions de vent, les charges sismiques et les sites complexes du marché japonais.



Il s'agit du premier projet éolien terrestre d'Invenergy au Japon et en Asie.



'Le centre d'énergie éolienne de Rusutu est l'un des nombreux projets propulsés par GE Vernova qui devraient démarrer leurs opérations en 2024 et démontrent notre engagement à répondre aux attentes des clients du Japon, qui est un pays prioritaire en Asie', a commenté Steve Swift, directeur commercial de l'activité éolienne terrestre de GE Vernova.







