GE : le regroupement d'actions prend effet aujourd'hui

(CercleFinance.com) - Le titre GE s'inscrit en baisse de 1,2% lundi matin à la Bourse de New York alors que son projet de regroupement d'actions prend officiellement effet aujourd'hui. GE a annoncé vendredi soir que le regroupement des actions composant son capital allait être mis en oeuvre aujourd'hui, à raison d'une action nouvelle pour huit actions actuelles d'une valeur nominale de 0,01 dollar chacune. Le nombre d'actions composant son capital va ainsi être divisé par huit, passant de 8,8 milliards à 1,1 milliard de titres. Afin de tenir compte du regroupement d'actions, les analystes de BofA Global Research ont indiqué ce matin avoir rehaussé leur objectif de cours sur la valeur, qu'ils portent de 8 à 128 dollars. Sur la base de l'opération, leur objectif aurait dû simplement passer de 8 à 120 dollars, mais le bureau d'études - qui est à l'achat sur la valeur - se dit optimiste sur le groupe industriel après la parution de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.

