GE : le nouveau moteur GE9X approuvé par la FAA

(CercleFinance.com) - GE Aviation annonce que son moteur GE9X a été certifié par les autorités de la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, une étape clé dans son parcours pour propulser la nouvelle famille de bimoteurs Boeing 777X.

'Le GE9X établit la nouvelle norme en matière de performances et d'efficacité des moteurs grâce à l'incorporation des technologies les plus avancées de GE développées au cours de la dernière décennie', a déclaré Bill Fitzgerald, vice-président et directeur général de l'exploitation des moteurs commerciaux pour GE Aviation.

Le moteur GE9X a été conçu pour réduire la consommation de carburant et générer moins d'émission que tout autre moteur de sa catégorie, indique le constructeur.

GE a d'ores et déjà reçu des commandes et des engagements pour plus de 600 moteurs GE9X.