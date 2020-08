Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : le mandat du PDG Lawrence Culp prolongé de deux ans Cercle Finance • 21/08/2020 à 16:10









(CercleFinance.com) - GE a annoncé vendredi une prolongation de deux ans du mandat de son président et directeur général, Lawrence Culp. Dans un avis transmis aux autorités boursières, le groupe industriel américain indique que Culp officiera en tant que PDG jusqu'en août 2024, avec une option portant sur une année supplémentaire, jusqu'en 2025. Le contrat de PDG de Lawrence Culp devait initialement expirer en septembre 2022. L'action GE était en hausse de 1% vendredi à la Bourse de New York suite à cette annonce. Depuis l'arrivée de Culp à la tête du groupe, en 2018, le titre a pourtant perdu plus d'un-tiers de sa valeur.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.05% GENERAL ELECTRIC NYSE 0.00%