GE : le BPA ajusté chute de 60% au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - GE a enregistré un chiffre d'affaires (non-GAAP) de 20,1 Mds d'USD au titre du 4e trimestre 2020, en recul de 14% par rapport à la même période un an plus tôt. Le BPA ajusté du 4e trimestre s'élève à 0,08 USD, soit juste sous le consensus. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 73,2 Mds d'USD, en recul de 13% en un an. Le BPA ajusté se limite à 0,01 USD, en recul de 98%. Le p.d.-g. de GE, H. Lawrence Culp Jr., a souligné que l'entreprise restaitconcentrée sur son renforcement et sur la création de valeur à long terme.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +9.56% GENERAL ELECTRIC NYSE 0.00%