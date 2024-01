Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: le BPA ajusté a plus que triplé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 12:57









(CercleFinance.com) - GE publie un chiffre d'affaires ajusté de 64,6 Mds$ au titre de l'exercice 2023, en hausse organique de 17% par rapport à la même période un an plus tôt, avec des commandes en hausse de 25% sur un an.



Le bénéfice ajusté ressort à 5,6 Mds$, en hausse de 79% sur un an, et laisse apparaître un BPA ajusté plus que triplé, passant de 0,77$ à 2,81$ en un an.



Pour le premier trimestre 2024, GE cible une croissance du chiffre d'affaires 'élevée à un chiffre', et à un BPA ajusté compris entre 0,6 $ et 0,65 $.



' 2024 sera une année mémorable puisque GE Aerospace et GE Vernova prévoient de se lancer en tant que sociétés publiques indépendantes début avril. Les deux sociétés poursuivront l'engagement de GE en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue, en mettant encore plus l'accent sur leurs secteurs vitaux et en croissance' a commenté H. Lawrence Culp, Jr., directeur général de GE et GE Aerospace.



Pour 2024, GE Vernova prévoit de générer un chiffre d'affaires compris entre 34 et 35 milliards de dollarstandis que GE Aerospace s'attend à une croissance du chiffre d'affaires ajusté 'à deux chiffres' avec un bénéfice d'exploitation compris entre 6 et 6,5 milliards de dollars.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -2.48% GENERAL ELECTRIC NYSE +1.11%