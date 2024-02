Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: lance une solution logicielle basée sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - GE Vernova a annoncé aujourd'hui la sortie de 'Proficy for Sustainability Insights', une nouvelle solution logicielle conçue accompagner la mise en oeuvre des objectifs des fabricants en matière de développement durable, tout en aidant à maximiser la productivité et la rentabilité.



En intégrant des données opérationnelles et de durabilité, le logiciel basé sur l'intelligence artificielle (IA) peut aider les entreprises industrielles à utiliser les ressources de manière plus efficace et efficiente dans une usine ou une entreprise entière, ainsi qu'à gérer les mesures climatiques requises pour la conformité réglementaire.



'Le logiciel Proficy for Sustainability Insights peut contribuer à offrir une visibilité sur les progrès en matière de développement durable grâce à des tableaux de bord basés sur les personnalités pour un dépannage plus rapide et plus ciblé', résume Richard Kenedi, Directeur général des logiciels et services Proficy de GE Vernova.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.76% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.46%