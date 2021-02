Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : lance une solution destinée aux compagnies aériennes Cercle Finance • 12/02/2021 à 12:41









(CercleFinance.com) - GE Digital annonce la sortie d'une nouvelle solution logicielle qui s'intégrera à Teradata Vantage, une plate-forme d'analyse de données cloud exploitant des données dans le domaine aérien. Baptisée Flight Data Link, cette nouvelle solution va 'aider à accélérer la transformation numérique des compagnies aériennes, en réduisant les dépenses et en améliorant la compréhension des opérations en intégrant les données sur les clients, la maintenance et la chaîne d'approvisionnement', assure GE Digital. . Cette solution offrira notamment aux compagnies la possibilité d'effectuer des analyses complexes des vols, d'itinéraires ou d'actifs de leur flotte, obtenant ainsi 'de nouvelles informations' sur leur compagnie, affirme GE.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.67% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.53%