GE : lance une plate-forme de location d'avions avec Pimco

Cercle Finance • 19/10/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - GECAS, la filiale de location d'avions de General Electric, a signé un accord préliminaire avec la société d'investissement Pimco, une division de l'assureur allemand Allianz, pour développer une plate-forme de location d'avions de trois milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux entreprises. Alors que l'industrie lutte contre les effets de la pandémie de Covid-19, la plate-forme injectera des liquidités en fournissant un financement alors que les options traditionnelles pour les compagnies aériennes se font rares, ont-ils déclaré. Le portefeuille se concentrera dans un premier temps sur les avions à fuselage étroit, avant de rechercher des opportunités sur le marché des gros porteurs. Pimco - l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans la dette adossée à l'aviation - a déclaré qu'il offrirait sa flexibilité pour fournir des financements, tandis que GECAS se chargera des transactions et fournira des services de gestion d'actifs pour la plate-forme.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -0.30% GENERAL ELECTRIC NYSE +1.24%