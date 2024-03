Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: lance une coentreprise avec Montana Technologies information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - GE Vernova et Montana Technologies lancent une coentreprise pour fabriquer des produits de climatisation et de récupération de l'eau atmosphérique.



La coentreprise à 50/50, nommée AirJoule, fabriquera et fournira exclusivement des produits de climatisation et de récupération de l'eau atmosphérique aux Etats Unis, en Afrique et en Australie.



AirJoule combinera les matériaux absorbants et le processus de revêtement exclusifs de GE Vernova avec le processus et le système brevetés de Montana dans divers composants de climatisation et produits de récupération d'eau, en s'appuyant sur des partenariats stratégiques avec BASF, CATL, Carrier, le département américain de l'Énergie et le Rice Investment Group.



' Alors que nous travaillons à l'électrification et à la décarbonisation du monde, le soutien et la mise à l'échelle de technologies révolutionnaires seront essentiels à la transition énergétique ', a déclaré Scott Strazik, DG de GE Vernova.



' En tirant parti du travail de notre équipe de recherche avancée avec la technologie de Montana, AirJoule® représente un grand pas en avant dans la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone dans l'industrie de la climatisation et dans l'avenir de la production air-eau '.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -2.58% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.65%