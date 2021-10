Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : lance le programme Next Engineers dans trois pays information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 15:29









(CercleFinance.com) - GE annonce le lancement du programme Next Engineers dans trois pays et quatre villes, a Cincinnati et Greenville (Etats-Unis), Stafford (Royaume-Uni) et Johannesburg (Afrique du Sud). Ce programme qui représente un engagement maximal de 100 M$ sur 10 ans, vise à accroître la diversité des jeunes en ingénierie. Il s'adresse aux 13 à 18 ans et leur offre une exposition pratique aux concepts et aux carrières de l'ingénierie. En fin de compte, des bourses d'études seront attribuées pour l'obtention de diplômes d'ingénieur. D'ici 2030, le programme vise à toucher plus de 85 000 étudiants dans environ 25 villes dans le monde.

