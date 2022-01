GE: lance le logiciel 'Autonomous Tuning' information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 17:01

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé aujourd'hui l'introduction de Autonomous Tuning, un logiciel qui garantit que la combustion des turbines à gaz est idéale, afin de réduire les émissions et la consommation de carburant.



Le logiciel s'appuie sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle (IA) pour identifier en permanence les températures de flamme et les répartitions de carburant optimales au sein de la turbine et minimiser ainsi les émissions polluantes et la pollution sonore.



GE précise que son logiciel détecte les changements de température ambiante, les propriétés du carburant et la dégradation, et envoie des ajustements automatiques en temps réel aux commandes toutes les deux secondes.