GE: la scission Vernova/Aerospace effective début avril

(CercleFinance.com) - GE a annoncé hier soir que sa scission en deux sociétés distinctes, l'une consacrée à l'aérospatiale et l'autre à la transition énergétique, serait effective début avril.



Cette séparation prendra la forme d'une distribution prévue le 19 mars d'une action GE Vernova, son entité spécialisée dans l'énergie, pour quatre titres GE détenus, précise le conglomérat industriel américain dans un communiqué.



La première cotation de GE Vernova interviendra le 2 avril à l'ouverture de la Bourse de New York.



Suite au 'spin-off' de GE Vernova, les actionnaires de GE verront leurs actions être automatiquement converties en actions GE Aerospace.



GE Vernova a prévu d'organiser une journée d'investisseurs à New York le mercredi 6 mars, un événement qui sera suivi le lendemain par une réunion de GE Aerospace avec la communauté financière.



Basé à Cambridge, GE Vernova compte plus de 80.000 employés dans plus de 140 pays à travers le monde. L'entreprise fournit des technologies, des systèmes et des services destinés aux secteurs de l'énergie.





