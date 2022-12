GE: la branche santé dévoile ses objectifs à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 14:18

(CercleFinance.com) - GE HealthCare, la division de technologies médicales et de diagnostic de GE, a levé le voile jeudi sur ses objectifs financiers de moyen terme à l'occasion d'une réunion d'investisseurs organisée à New York.



Le groupe basé à Boston explique dans un communiqué paru dans la matinée qu'il compte profiter de la tendance à la médecine plus personnalisée et connectée pour générer une croissance organique de son chiffre d'affaires située autour de 5% par an.



GE HealthCare - qui revendique des positions de premier plan dans l'imagerie médicale, l'échographie, les solutions de surveillance et les produits pharmaceutiques de diagnostic - dit par ailleurs anticiper une marge opérationnelle ajustée (Ebit) comprise entre 15% et 20% à moyen terme.



Le taux de conversion de son résultat opérationnel en flux de trésorerie disponible (FCF) devrait, lui, dépasser les 85%.



Peter Arduini, le directeur général de GE HealthCare, a expliqué que la scission d'avec GE devrait conférer à l'entreprise une plus grande 'agilité', synonyme de croissance accélérée et de rentabilité améliorée.



Pour mémoire, GE avait officialisé l'an dernier son intention de se séparer en trois entreprises indépendantes et cotées en Bourse, centrées respectivement sur ses activités dans la santé, l'aviation et l'énergie.



La finalisation de la scission de GE Healthcare est attendue le 3 janvier au soir, pour un début des négociations des nouvelles actions prévu le 4 janvier à la Bourse de New York.