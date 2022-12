GE: l'éolienne Haliade-X certifiée par DNV GL information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 16:12

(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui que son éolienne Haliade-X a reçu un certificat de 14,7 MW de DNV GL, le plus grand organisme de certification indépendant au monde.



Cette certification indépendante indique que les turbines fonctionneront en toute sécurité, de manière fiable et conformément aux spécifications de conception et fait de la Haliade-X la turbine certifiée la plus puissante.



Sa première utilisation concernera le parc éolien Dogger Bank de 3,6 GW au Royaume-Uni, qui deviendra le plus grand parc éolien offshore au monde lorsqu'il sera terminé. La certification peut être utilisée jusqu'à 14,7 MW et s'appliquera aux 87 turbines de 14 MW qui seront utilisées à Dogger Bank C.



Dogger Bank Wind Farm est une coentreprise entre SSE Renewables, Equinor et Vårgrønn. En raison de sa taille et de son échelle, le site est construit en trois phases consécutives : Dogger Bank A, Dogger Bank B et Dogger Bank C.