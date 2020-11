Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : l'éolienne de 12MW obtient une certification complète Cercle Finance • 12/11/2020 à 14:53









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui que son prototype Haliade-X de 12 MW, l'éolienne la plus puissante du monde actuellement en service, a reçu un certificat complet de DNV GL, le plus grand organisme de certification indépendant au monde. 'Il s'agit d'une étape clé pour nous car cela donne à nos clients la possibilité d'obtenir un financement lors de l'achat de Haliade-X', indique Vincent Schellings, directeur de la technologie pour l'éolien offshore chez GE Renewable Energy. Par ailleurs, GE Renewable Energy a récemment annoncé que le prototype a été optimisé et fonctionne désormais à une puissance de 13 MW. Il a d'ailleurs établi un nouveau record du monde le mois dernier en générant 312 MWh d'électricité en continu en une journée. GE espère obtenir un certificat de type pour le Haliade-X de 13 MW au cours du premier semestre 2021.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -2.43% GENERAL ELECTRIC NYSE -2.19%