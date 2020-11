Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : l'application de nettoyage adoptée par l'aéroport Albany Cercle Finance • 12/11/2020 à 14:31









(CercleFinance.com) - L'aéroport international d'Albany, dans l'État de New-York, s'associe à General Electric (GE) et devient le premier aéroport à utiliser l'application Wellness Trace de GE Aviation pour suivre les protocoles de nettoyage COVID-19. L'application fournit une plate-forme complète permettant de suivre le nettoyage des objets dans l'aéroport ou à bord des avions pour s'assurer qu'ils sont régulièrement désinfectés. En scannant un QR-code, les voyageurs pourront savoir quand un objet ou une zone a été nettoyé pour la dernière fois. L'aéroport d'Albany et GE promettent le développement à court terme d'autres projets technologiques incluant l'intelligence artificielle.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -2.43% GENERAL ELECTRIC NYSE -1.46%