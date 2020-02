Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : l'action surperforme grâce à un relèvement de broker Cercle Finance • 07/02/2020 à 16:41









(CercleFinance.com) - Le titre GE s'inscrit en légère hausse vendredi matin à la Bourse de New York, porté par un relèvement de recommandation de Gordon Haskett. John Inch, le spécialiste du bureau d'études en charge des valeurs industrielles, est en effet passé à un conseil 'conserver' sur l'action, estimant que les catalyseurs négatifs qui pesaient sur le groupe diversifié sont désormais écartés. L'analyste - passé notamment par Bear Stearns, BofA Merrill Lynch ou Deutsche Bank - est pourtant bien connu à Wall Street pour la sévérité de ses prises de positions sur le conglomérat basé à Boston. Suite à ce relèvement, l'action General Electric progressait de 0,4% à 13 dollars, alors que l'indice S&P cédait au même moment plus de 0,3%.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +0.39% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.46%