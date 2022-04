GE: Kalitta Air adopte la solution Asset Records information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 12:05

(CercleFinance.com) - GE a annoncé aujourd'hui que la compagnie aérienne de fret Kalitta Air avait adopté le logiciel 'Asset Records' de GE Digital afin de rationaliser et simplifier les enregistrements d'aéronefs et la documentation associée.



Solution basée sur le cloud, Asset Records permet ainsi aux opérateurs de numériser, indexer et archiver les enregistrements de maintenance, connecter les enregistrements et les données des opérations internes et externes, faciliter les échanges de documentation entre les compagnies aériennes et les bailleurs...



Kalitta Air, basée à Ypsilanti, dans le Michigan, possède une très grande division de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) où elle révise les moteurs, les cellules et les trains d'atterrissage.



' Le passage au numérique est essentiel pour notre entreprise car il nous aide à accélérer le temps d'audit ', explique Christopher Barks, directeur de la qualité pour Kalitta Air.