GE : installation d'un transformateur de 165 kV aux USA

(CercleFinance.com) - GE Research, accompagné de Prolec GE, annonce s'être associé à Cooperative Energy pour développer et installer le premier grand transformateur de puissance flexible au monde dans la principale sous-station du service public à Columbia, dans le Mississippi. Le transformateur, évalué à 165 kV, s'inscrit dans le cadre d'un projet en cours financé par l'Office of Electricity du département américain de l'Énergie (DOE). 'L'investissement de 2,4millions de dollars du ministère de l'Énergie pour développer ce transformateur flexible unique en son genre contribuera à rendre le réseau plus résistant aux événements météorologiques violents, plus à l'abri des cyberattaques et à gérer des sources d'énergie plus propres pour alimenter les endroits où nous vivons et travail ', a déclaré la secrétaire à l'Énergie, Jennifer M. Granholm.

