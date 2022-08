Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: Ignitis Gamyba choisit la solution OMP information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé hier qu'Ignitis Gamyba, le plus grand producteur d'électricité de Lituanie, avait choisi de mettre en oeuvre OPM Production Planning, une solution de GE Digital consacrée à la gestion de la performance des opérations.



Cette solution permet de minimiser l'incertitude pour garantir la fiabilité de la production d'électricité et répondre à la demande tout en réduisant les coûts de production et améliorer la rentabilité.



Le logiciel est conçu pour fournir des prévisions précises de la puissance maximale de l'unité, de la nomination du carburant et de l'automatisation de la transmission des données pour la planification des opérations journalières et le commerce de l'électricité.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%