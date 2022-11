Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE Healthcare: un accord pour un nouvel injecteur information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 15:58









(CercleFinance.com) - GE Healthcare a annoncé aujourd'hui un accord avec ulrich medical pour un injecteur de produit de contraste de marque GE Healthcare aux États-Unis.



L'injecteur multidose sans seringue CT motion, qui délivre un produit de contraste iodé pour les procédures d'imagerie par tomographie assistée par ordinateur, réduit le temps de préparation de la procédure, élimine des étapes de préparation tout en aidant à optimiser le dosage du patient et à réduire le gaspillage de produit.



Des recherches présentées lors du congrès 2022 de la Radiological Society of North America (RSNA), démontrent que cet injecteur permet de réaliser six examens CT supplémentaires par jour dans un service très fréquenté, avec un gain de trois minutes par patient.



La recherche, qui a analysé plus de 6 000 patients ayant subi une tomographie, montre que le CT Motion réduit le coût des consommables et permet d'économiser en moyenne 30 ml de produit de contraste par procédure.





