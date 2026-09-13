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GE HealthCare serait en pourparlers en vue d'un éventuel rachat de Sofie Biosciences pour 1 milliard de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 13:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails tirés d'un article du Financial Times)

GE HealthCare Technologies GEHC.O serait en pourparlers en vue d'un éventuel rachat du développeur de produits radiopharmaceutiques Sofie Biosciences, pour un milliard de dollars, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Un accord concernant Sofie, société spécialisée dans les produits chimiques radioactifs utilisés pour les examens d'imagerie en oncologie, pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, selon l'article.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. GE Healthcare et Sofie Biosciences n'ont pas pu être jointes immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau habituelles.

* Cette opération potentielle constituerait la deuxième acquisition majeure de GE Healthcare depuis qu'elle a été séparée du conglomérat américain General Electric ( GE.N ) lors de sa scission en trois entités en 2024.

* L’acquisition de Sofie contribuerait à renforcer la division de diagnostic pharmaceutique de GE Healthcare, qui fournit les agents et les produits chimiques utilisés dans les examens TEP, précise l’article.

* Basée à Dulles, en Virginie, la société Sofie développe des radio-isotopes destinés à être utilisés dans les examens TEP pour détecter certains types de cancers gastro-œsophagiens et pancréatiques, précise l’article.

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