GE HealthCare serait en pourparlers en vue d'un éventuel rachat de Sofie Biosciences pour 1 milliard de dollars, selon le Financial Times

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GE HealthCare Technologies GEHC.O serait en pourparlers en vue d'un éventuel rachat, pour un montant d'un milliard de dollars, du développeur de produits radiopharmaceutiques Sofie Biosciences, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.