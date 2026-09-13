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GE HealthCare serait en pourparlers en vue d'un éventuel rachat de Sofie Biosciences pour 1 milliard de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 12:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GE HealthCare Technologies GEHC.O serait en pourparlers en vue d'un éventuel rachat, pour un montant d'un milliard de dollars, du développeur de produits radiopharmaceutiques Sofie Biosciences, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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