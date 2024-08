Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE HealthCare: obtient la marquage CE pour deux technologies information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé le marquage CE de deux nouvelles technologies : le Vscan Air SL avec Caption AI, un système d'échographie portable sans fil utilisant l'intelligence artificielle pour des évaluations cardiaques rapides, ains que la tomodensitométrie (CT) cardiaque sans ECG sur la plateforme Revolution Apex, permettant d'acquérir des images cardiaques sans signal ECG.



Ces innovations seront présentées au Congrès de la Société Européenne de Cardiologie à Londres.



L'industriel précise que ces technologies visent à améliorer le diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires, qui sont la principale cause de décès dans le monde, en fournissant des outils de haute qualité aux cliniciens pour des soins plus efficaces et rapides.





