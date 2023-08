Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE HealthCare: nouveau dispositif connecté autorisé aux USA information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 14:36









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé lundi l'agrément par l'autorité américaine de la santé (FDA) de l'un de ses nouveaux dispositifs médicaux connectés permettant de suivre à distance l'état de santé des patients.



L'appareil baptisé 'Portrait Mobile', de la même taille qu'un smartphone, vise à éviter une hospitalisation prolongée via l'installation d'un système portatif de surveillance des paramètres vitaux.



D'après GE GE HealthCare, l'objectif est de pouvoir identifier rapidement les premiers signes de détérioration de la santé des patients, principalement via la mesure de leur rythme respiratoire.



La dégradation non détectée de la santé d'un patient, en particulier après une intervention chirurgicale, peut avoir des conséquences désastreuses, rappelle le groupe, puisque la mortalité à 30 jours après une opération représente aujourd'hui la troisième cause de décès au niveau mondial.





