GE HealthCare: le titre va intégrer l'indice Nasdaq-100

(CercleFinance.com) - GE HealthCare Technologies fera son entrée sur l'indice Nasdaq-100 le mercredi 7 juin, en remplacement du fournisseur de technologies de paiements Fiserv, a annoncé mercredi l'opérateur de marché Nasdaq.



Cette décision intervient alors que le titre GE HealthCare, récemment scindé du conglomérat industriel GE, s'est envolé de plus de 32% depuis son entrée en Bourse, en début d'année, là où le Nasdaq a grimpé de 24% depuis le 1er janvier.



Le spécialiste des équipements de santé, basé à Chicago, a récemment fait état de résultats de premier trimestre meilleurs que prévu et réaffirmé ses objectifs pour l'exercice 2023, à commencer par la prévision d'une croissance organique comprise entre 5% et 7%.



A la Bourse de New York, l'action GE HealthCare progressait de 1,3% dans un marché qui faisait preuve de lourdeur (-0,1% pour le Nasdaq).





