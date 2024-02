Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE HealthCare: l'action recule après un placement de titres information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - GE HealthCare recule vendredi matin dans les premiers échanges à la Bourse de New York en raison d'un placement de titres de Morgan Stanley, réalisé à un prix bien inférieur au cours de la veille.



Vers 10h30 (heure locale), l'action du spécialiste des équipements d'imagerie diagnostique perd pas loin de 1%, signant l'un des replis les plus marqués de l'indice S&P 500.



GE HealthCare précise que Morgan Stanley prévoit de placer environ 13 millions de titres sur la base d'un prix de 82,25 dollars par action, soit avec une décote de près de 4% par rapport à son cours de clôture de jeudi.



L'opération représente donc un montant total de plus d'un milliard de dollars.



Dans le détail, l'ancienne maison-mère GE prévoit de convertir de la dette actuellement détenue par Morgan Stanley en actions GE HealthCare, qui seront ensuite cédées sur le marché.



Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, Evercore ISI, Goldman Sachs et JP Morgan doivent agir en tant que co-chefs de file dans le cadre du placement.





