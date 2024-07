Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE HealthCare: hausse de 9% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - GE HealthCare publie pour son deuxième trimestre 2024 un BPA ajusté en hausse de près de 9% à un dollar tout rond et une marge opérationnelle ajustée améliorée de 0,6 point à 15,3%, 'voyant les bénéfices de gains de productivité et de prix'.



A 4,84 milliards de dollars, les revenus du groupe de technologies médicales sont restés stables en données brutes, mais ont augmenté de 1% en organique, une croissance organique de 3% des commandes permettant un 'ratio book-to-bill solide' à 1,06.



GE Healthcare réaffirme sa fourchette-cible annuelle de BPA ajusté à entre 4,20 et 4,35 dollars, et ajuste en hausse celle de marge d'EBIT ajusté à 15,7-16%, mais en baisse celles de croissance organique des revenus, à +1-2%, 'du fait de vents contraires en Chine'.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.