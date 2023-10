Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE Healthcare: fourchette-cible de BPA resserrée en hausse information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 14:20









(CercleFinance.com) - GE Healthcare relève le bas de sa fourchette-cible de BPA ajusté pour l'année 2023, la fixant à entre 3,75 et 3,85 dollars au lieu de 3,70 à 3,85 dollars précédemment, pour une croissance organique du chiffre d'affaires attendue de l'ordre de 6 à 8%.



Sur son troisième trimestre 2023, le groupe de technologies médicales a engrangé un BPA ajusté de 0,99 dollar pour une marge opérationnelle ajusté de 15,4% et des revenus en croissance de 5% à 4,8 milliards de dollars (+6% en organique).



'Nous avons enregistré un autre trimestre de forte croissance des revenus, la performance des marges démontrant des progrès en matière de productivité et de prix', commente son CEO Peter Arduini, qui met aussi en avant une gestion améliorée des stocks.





