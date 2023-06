Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE HealthCare: en forte baisse après un placement de titres information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - L'action GE HealthCare Technologies était en nette baisse jeudi matin à la Bourse de New York suite au placement de 25 millions d'actions détenues par GE à un prix de 78 dollars par titre.



Ce dernier représente une décote de plus de 3% sur le cours de clôture de GE HealthCare hier soir.



L'opération prévoit l'apport, par General Electric, de titres GE HealthCare en échange du remboursement de certains prêts souscrits par GE auprès de filiales de Morgan Stanley.



Le placement devrait clôturer le 12 juin.



Le titre GE HealthCare perdait près de 3,8% jeudi matin suite à cette annonce, soit la deuxième plus forte perte de l'indice S&P 500.





