GE HealthCare: en chute après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - GE HealthCare dévisse de 8% en début de séance à Wall Street, malgré la publication d'un BPA ajusté en hausse de 6% à 0,90 dollar et d'une marge opérationnelle ajustée améliorée de 0,5 point à 14,7% au titre du premier trimestre 2024.



A 4,6 milliards de dollars, les revenus du groupe de technologies médicales se sont repliés de 1% en données brutes et sont restés atones en organique, avec une contraction des volumes en partie compensée par des hausses de prix.



GE HealthCare réaffirme ses objectifs pour l'ensemble de 2024, dont un BPA ajusté entre 4,20 et 4,35 dollars, une marge opérationnelle ajustée entre 15,6 et 15,9%, ainsi que des revenus en croissance organique de l'ordre de 4%.





