Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE HealthCare: des innovations pour soutenir les radiologues information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 14:19









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé lundi qu'il prévoyait de dévoiler plus de 40 innovations, principalement liées à l'IA, lors du congrès annuel de la Société nord-américaine de radiologie (RSNA) qui s'est ouvert hier à Chicago.



Le spécialiste de l'imagerie médicale explique que tous ces équipements sont destinés à faciliter la tâche des praticiens et à améliorer la prise en charge des patients dans un environnement marqué par la pénurie de radiologues.



D'après l'Association des universitaires médicaux américains (AAMC), les Etats-Unis devraient pâtir d'une insuffisance de quelque 41.900 radiologues à horizon 2033, une profession déjà confrontée à un taux de 'burn nout' qui atteint 49%.



Autre élément défavorable de cet effet ciseaux, un 'tsunami' de seniors se profile d'ici à 2030, date à laquelle la population de plus de 60 ans devrait atteindre quelque 1,4 milliard de personnes.



Ce facteur devrait encore un peu plus alourdir la charge de travail des radiologues déjà surchargés, sachant que près d'un tiers des scanners sont effectués sur des personnes âgées.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.