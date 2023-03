Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE HealthCare: contrat avec Advantus Health Partners information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 17:05









(CercleFinance.com) - GE HealthCare a annoncé jeudi avoir remporté auprès d'Advantus Health Partners un contrat d'un montant susceptible d'atteindre 760 millions de dollars sur 10 ans.



Aux termes de l'accord, GE HealthCare fournira aux clients d'Advantus sa suite Healthcare Technology Management (HTM), un système de gestion de parcs d'équipement médical destiné aux établissements de soins.



La solution HTM permet, entre autres, la maintenance des équipements médicaux, le rappel de matériel et la désinfection des appareils.



Les clients d'Advantus auront également accès à Encompass, le système de GE HealthCare dédié à la localisation des équipements, de telle sorte que les personnels de santé passer moins de temps à chercher les équipements disponibles.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.