Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE HealthCare: accord de collaboration avec Novo Nordisk information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - L'américain GE HealthCare a annoncé jeudi soir la signature d'un accord de collaboration avec le laboratoire danois Novo Nordisk en vue de développer un traitement du diabète par ultrasons.



Le groupe de Chicago explique avoir découvert une technologie appelée 'stimulation par ultrasons focalisés périphériques' (PFUS) susceptible de réguler la fonction métabolique de l'organisme et de traiter des maladies chroniques comme le diabète de type 2 ou l'obésité.



Cette approche non invasive - qui utilise les ultrasons pour activer le système nerveux afin de stimuler une réponse thérapeutique - a montré des résultats encourageants lors d'essais précliniques, assure-t-il.



GE HealthCare ajoute que des recherches cliniques préliminaires suggèrent qu'il peut avoir un impact sur le métabolisme du glucose chez les diabétiques par le biais d'une stimulation ultrasonore personnalisée des voies nerveuses.



Si elle devait être validée par d'autres essais cliniques, la technologie PFUS pourrait constituer une approche non pharmacologique en vue de normaliser les niveaux de glucose dans le sang chez les personnes atteintes de diabète, indique la société.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.