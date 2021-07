Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : hausse de 9% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 13:04









(CercleFinance.com) - GE annonce un chiffre d'affaires de 18,3 Mds$ au titre du 2e trimestre, soit une progression de 9% par rapport à la même période un an plus tôt. L'activité est portée par la hausse des divisions GE Aviation (+10%, à 4,8 Mds$), GE Healthcare (+14%, à 4,4 Mds$), GE Renewable Energy (+16% à 4 Mds$) et par GE Power (+3% à 4,3 Mds$). Dans ce contexte, GE enregistre un BPA trimestriel ajusté de 0,05 dollar, contre -0,14 dollar un an plus tôt. Sur l'ensemble du semestre, GE enregistre un chiffre d'affaires de 35,4 Mds$, en recul de 2% par rapport au 1er trimestre 2020, et un BPA ajusté de 0,08 dollar, contre -0,12 dollar un an plus tôt. GE révise à la hausse ses prévisions de FCF pour l'année 2021, passant d'une fourchette de 2,5 à 4,5 Mds$ à une fourchette de 3,5 à 5 Mds$. Le groupe cible un BPA ajusté annuel compris entre 0,15 et 0,25 dollar.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.22% GENERAL ELECTRIC NYSE +1.73%