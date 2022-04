Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: Grid Solutions remporte deux contrats en Inde information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 15:36









(CercleFinance.com) - GE fait savoir aujourd'hui que son activité Grid Solutions a remporté un contrat de 'plusieurs millions de dollars' auprès de la société indienne ReNew Power Pvt. pour la construction de deux sous-stations de 400kV dans le Karnataka, une région du sud-ouest de l'Inde.



Le contrat porte sur un poste de 400/220 kV isolé par air à Koppal et un poste de 400 kV isolé par gaz à Narendra. L'accord comprend également la fourniture de deux réacteurs 125 MVAR 400 kV pour chaque sous-station.



GE devrait achever ses travaux en trois phases - deux en décembre 2022 et une en août 2023.







Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -100.00%