GE: fourniture de 28 éoliennes pour un projet au Japon

(CercleFinance.com) - GE fait savoir que la branche éolienne terrestre de GE Vernova a été choisir par Abukuma South Wind Power en tant que fournisseur du projet éolien d'Abukuma South, dans la région de Fukushima (Japon).



Abukuma South Wind Power a signé un contrat avec Kandenko, la société chargée du contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), et lui fournira 28 éoliennes 3.2-103 de GE Vernova qui produiront près de 90 MW d'électricité. L'accord s'accompagne d'un contrat de service complet à long terme avec GE Vernova.



Ce projet permettra d'accompagner la préfecture de Fukushima qui ambitionne de répondre à 100 % de la demande énergétique de la région via des énergies renouvelables d'ici 2040.



Par ailleurs, le Japon vise à augmenter la part du mix électrique national provenant d'énergies renouvelables de 36 à 38 % d'ici 2030.







