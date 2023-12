Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: fournira des éoliennes pour le projet SunZia Wind information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 15:32









(CercleFinance.com) - GE fait savoir que la société Pattern Energy Group, leader dans le domaine des énergies renouvelables et des infrastructures de transport, a conclu un financement de 11 milliards de dollars et a commencé la construction complète de SunZia Transmission et SunZia Wind, qui constituent ensemble le plus grand projet d'infrastructure d'énergie propre de l'histoire des États-Unis.



SunZia Transmission est une ligne de transmission à courant continu haute tension (HVDC) de ± 525 kV entre le centre du Nouveau-Mexique et le centre-sud de l'Arizona.



Elle fournira de l'énergie propre générée par l'installation éolienne SunZia Wind de 3515 MW de Pattern Energy, le plus grand projet éolien de l'hémisphère occidental, qui est en cours de construction dans les comtés de Torrance, Lincoln et San Miguel au Nouveau-Mexique.



Dans ce cadre, les éoliennes seront fournies par GE Vernova et Vestas, indique GE.





