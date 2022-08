Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE: financement de l'UE pour une station à isolation gazeuse information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 15:17









(CercleFinance.com) - Le programme d'action climatique LIFE de la Commission européenne a accordé 3 millions d'euros à la division Grid Solutions de GE Renewable Energy pour financer la réalisation d'une sous-station à isolation gazeuse (GIS) de 245 kilovolts.



' L'UE affirme sa confiance dans la technologie g³ de GE en cofinançant le développement de sa sous-station à isolation gazeuse g³ sans SF₆ de 245 kV ' indique le groupe.



Le programme LIFE de l'UE reconnaît le potentiel du gaz isolant et de commutation g³ de GE Renewable Energy en tant qu'alternative à l'hexafluorure de soufre (SF₆) pour contribuer à réduire de manière significative les émissions mondiales de gaz à effet de serre.



Il s'agit du troisième développement de produit de gaz g³ de GE à être cofinancé par la Commission européenne en quatre ans.





