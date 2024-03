Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GE: feu vert pour le projet NZT Power au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 17:17









(CercleFinance.com) - Technip Energies, leader d'un consortium avec GE Vernova, et le partenaire de construction Balfour Beatty, annonce avoir reçu une lettre d'intention de bp, au nom de NZT Power Limited pour la phase d'exécution du projet Net Zero Teesside Power (NZT Power) au Royaume-Uni.



Une fois achevé, ce projet deviendra l'une des premières centrales électriques au gaz à échelle commerciale au monde avec captage du carbone, qui devrait capter jusqu'à 2 millions de tonnes de CO2 par an.



Le projet devrait fournir une énergie flexible et distribuable à faible teneur en carbone, équivalente aux besoins moyens en électricité d'environ 1,3 million de foyers britanniques, soutenant ainsi la transition du pays vers un avenir énergétique plus propre.



Technip Energies, GE Vernova et Balfour Beatty, soutenus par Shell au Royaume-Uni, forment la Carbon Capture Alliance (CCA). Les membres de l'alliance sont profondément engagés dans les investissements à long terme au Royaume-Uni, et possèdent déjà une présence significative au Royaume-Uni et une chaîne d'approvisionnement britannique mature.





Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +1.30% GENERAL ELECTRIC NYSE +1.85%