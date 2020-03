Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : feu vert de la FTC à la cession d'activité à Danaher Cercle Finance • 20/03/2020 à 12:52









(CercleFinance.com) - GE indique avoir obtenu le feu vert de la Federal Trade Commission des Etats-Unis pour vendre son activité biopharmaceutique à Danaher pour environ 20 milliards de dollars, une transaction qu'il s'attend à finaliser à la fin du mois. Cette approbation aux Etats-Unis s'ajoute à celles déjà obtenues de la part de la Commission européenne, ainsi que des autorités de la concurrence au Brésil, en Chine, en Israël, au Japon, en Corée du Sud et en Russie.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +8.81% GENERAL ELECTRIC NYSE +0.70%