GE: favorise la transformation numérique des soins information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 12:10

(CercleFinance.com) - Sept start-up du secteur de la santé ont été officiellement désignées comme la deuxième cohorte de l'accélérateur Edison dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).



Edison Accelerator est un programme d'accélération de la création et de la mise à l'échelle de start-up dans le domaine de la santé et de collaboration avec les prestataires de soins de santé, conçu par GE Healthcare, en partenariat avec l'organisation d'innovation Wayra UK.



Ces start-ups travailleront sur des solutions innovantes pour résoudre des problèmes majeurs et aider les cliniciens à prendre de meilleures décisions, tout en offrant aux patients une expérience améliorée tout au long de leur parcours de soins.



Au cours des six prochains mois, les sept start-ups auront accès aux solutions de GE Healthcare pour tester les innovations de leurs produits.



Les entreprises lauréates de cette année sont : Alertive, xWave, Idoven, Nurea, Metalynx, Clinithink et KOSA AI.



' Grâce à Edison Accelerators, nous rassemblons des idées, des compétences, un réseau et d'autres ressources, favorisant la transformation numérique pour améliorer l'expérience des patients ', souligne Jan Beger, directeur principal de l'écosystème numérique de GE Healthcare.