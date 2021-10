Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : entrée en service d'un prototype éolien de 14 MW information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - GE Renewable Energy a annoncé aujourd'hui que son prototype d'éolienne Haliade-X avait commencé à fonctionner à 14 MW à Rotterdam (Pays-Bas). GE Renewable Energy devient ainsi le premier acteur de l'industrie à exploiter une turbine à cette puissance de sortie. La capacité de produire plus d'énergie à partir d'une seule turbine signifie que moins de turbines doivent être installées dans chaque parc éolien, souligne GE. L'Haliade-X 14 MW fera ses débuts commerciaux sur le parc éolien offshore Dogger Bank C, situé à plus de 130 km au large de la côte nord-est de l'Angleterre, avec la fourniture de 87 unités par GE Renewable Energy.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris -1.09% GENERAL ELECTRIC NYSE -0.84%