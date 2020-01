Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GE : en hausse, porté par un analyste Cercle Finance • 23/01/2020 à 16:57









(CercleFinance.com) - Le titre GE avance ce jeudi de +2,5%, porté par Morgan Stanley qui a annoncé revoir à la hausse sa recommandation sur celui-ci, sur la base de sa division Aviation, 'la meilleure de sa catégorie' selon le broker. Morgan Stanley est ainsi passé de 'pondérer en ligne' (neutre) à 'surpondérer' (achat), et a augmenté son objectif de cours, passant de 11 dollars à 14 dollars. Dans sa note, Morgan Stanley a souligné être convaincu du bon niveau d'activité aéronautique du groupe, car la perturbation liée MAX ne devrait être que 'temporaire'. Morgan Stanley avait initié la couverture de l'action en septembre 2019 avec une recommandation 'pondérer en ligne'.

Valeurs associées GENERAL ELECTRIC Euronext Paris +2.25% GENERAL ELECTRIC NYSE +3.13%