GE : Emirates adopte 2 solutions pour la durabilité des vols

information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 12:06









(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé qu'Emirates, client de longue date de GE, avait conclu un contrat pour deux nouvelles solutions de données de vol afin d'intensifier les progrès de ses programmes de développement durable. Ainsi, Emirates va utiliser les solutions Fuel Insight et FlightPulse de GE Digital afin de réduire ses coûts de carburant et ses émissions de CO2. Fuel Insight est une solution de réduction de la consommation de carburant et des émissions qui fusionne les données de vol avec les plans de vol afin d'augmenter l'efficacité énergétique des avions. De son côté, FlightPulse donne accès aux données et son module fournit des données agrégées de l'ensemble de l'opération pour des décisions de carburant et des briefings de départ plus éclairés. Cette solution permet notamment aux pilotes d'analyser leur propre fonctionnement de l'avion par rapport à leurs pairs et d'auto-découvrir les zones pour optimiser les opérations et l'efficacité.

