GE: dévoile ses solutions avant la scission information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 09:58

(CercleFinance.com) - En prévision de sa scission de GE prévue pour la première semaine de janvier 2023, GE Healthcare dévoile plus de 40 solutions visant à améliorer les résultats des patients et à accroître l'efficacité des soins de santé lors de la réunion annuelle 2022 de la Radiological Society of North America.



'Une nouvelle ère s'annonce pour GE Healthcare. Nous espérons aider les soins de santé à se transformer en faisant progresser les diagnostics, en améliorant la capacité et l'efficacité, et en augmentant l'accès des patients', déclare Peter Arduini, directeur général de GE HealthCare.



La société fournit des soins connectés tout au long des parcours de soins grâce à des capacités d'imagerie, numériques et de surveillance des patients de pointe qui contribuent à améliorer les soins aux patients tout au long du parcours de chacun.



Pour aider les cliniciens à fournir des soins plus personnels et plus précis, tout en permettant une plus grande efficacité des systèmes de santé, GE Healthcare propose plusieurs solutions, notamment Signa Experience.



Cette plateforme vise à améliorer la productivité du flux de travail, stimuler l'efficacité clinique et apporter l'automatisation et la simplification, afin de garantir l'expérience de numérisation la plus fluide en imagerie par résonance magnétique (IRM).